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На Урале скорая не может доехать до ребенка-инвалида из-за плохих дорог

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© newslampa

© newslampa

Мама ребенка с ограниченными возможностями здоровья пожаловалась, что из-за плохих дорог скорая не может приехать к ее сыну, проживающему в деревне Соколова Каменского городского округа Свердловской области.

Как сообщает Telegram-канал «Лампа», медицинская помощь требуется ребенку практически каждый день, однако скорая постоянно застревает и поэтому не может до него добраться.

По словам матери мальчика, жалобы в поселковый совет остались без внимания. «Они в Байкалово строят дома и школы, а дороги в деревнях сделать не могут», — рассказала она.

Ранее «Ридус» писал о том, что в Челябинске родители 4-летнего мальчика с открытым переломом руки более 40 минут не могли дождаться приезда скорой помощи. Диспетчер посоветовала отцу ребенка вызвать такси.

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