Названы 15 стран, с которыми «Почта России» приостанавливает сообщение
- 21 марта 2020, 22:12
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
«Почта России» приостанавливает прием международных отправлений, адресованных в государства, которые временно прекратили обработку международной почты из-за пандемии коронавируса.
Как рассказали ТАСС в пресс-службе компании, на данный момент не представляется возможным доставить отправления в 15 стран.
В их числе оказались Молдавия, Перу, Тунис, Филиппины, Шри-Ланка, Монголия, Кувейт, Ливия, Эквадор, Мьянма, Ливан, а также Каймановы Острова, Французская Полинезия, Острова Пасхи и Мальдивы.
«Все эти государства временно не обрабатывают ни входящую, ни исходящую международную почту», — сообщил собеседник агентства.
При этом в пресс-службе отметили, что в мире до сих пор не зафиксировано ни одного подтвержденного случая заражения через пересылаемые предметы. ВОЗ также исключает вероятность передачи вируса через почтовые отправления.
По последним данным, число случаев заражения COVID-19 во всем мире достигло 297554, умерли 12777 человек, выздоровели 94601.
В России за сутки зарегистрировано 53 новых случая коронавирусной инфекции. Общее количество зараженных достигло 306. Выздоровели 16 человек, случаев смерти от COVID-19 не зафиксировано.
Войти через социальные сети: