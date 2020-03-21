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Названы 15 стран, с которыми «Почта России» приостанавливает сообщение

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© Гавриил Григоров/ТАСС

© Гавриил Григоров/ТАСС

«Почта России» приостанавливает прием международных отправлений, адресованных в государства, которые временно прекратили обработку международной почты из-за пандемии коронавируса.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе компании, на данный момент не представляется возможным доставить отправления в 15 стран.

В их числе оказались Молдавия, Перу, Тунис, Филиппины, Шри-Ланка, Монголия, Кувейт, Ливия, Эквадор, Мьянма, Ливан, а также Каймановы Острова, Французская Полинезия, Острова Пасхи и Мальдивы.

«Все эти государства временно не обрабатывают ни входящую, ни исходящую международную почту», — сообщил собеседник агентства.

При этом в пресс-службе отметили, что в мире до сих пор не зафиксировано ни одного подтвержденного случая заражения через пересылаемые предметы. ВОЗ также исключает вероятность передачи вируса через почтовые отправления.

По последним данным, число случаев заражения COVID-19 во всем мире достигло 297554, умерли 12777 человек, выздоровели 94601.

В России за сутки зарегистрировано 53 новых случая коронавирусной инфекции. Общее количество зараженных достигло 306. Выздоровели 16 человек, случаев смерти от COVID-19 не зафиксировано.

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