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-2019006

Водителям московских эвакуаторов придется облачиться в защитные костюмы

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© Twitter.com

© Twitter.com

В ближайшее время защитные костюмы понадобятся не только работникам медучреждений, но и водителям московских эвакуаторов.

Как сообщает пресс-служба Московского паркинга, эвакуировать на столичные спецстоянки будут автомобили, в которых мог оказаться коронавирус.

Для этого водителей эвакуаторов снабдят костюмами индивидуальной защиты. «Они пригодятся, если на спецстоянку нужно будет переместить авто с подозрением на заражение коронавирусом», — говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.

Уточняется, что такие автомобили будут находиться отдельно от остальных.

Ранее «Ридус» писал о том, что за последние сутки в Москве было выявлено еще шесть случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших достигло 137.

Также сообщалось, что из-за осложнившейся эпидемиологической ситуации в столице было принято решение закрыть бассейны, фитнес-клубы и аквапарки.

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