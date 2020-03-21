Водителям московских эвакуаторов придется облачиться в защитные костюмы

В ближайшее время защитные костюмы понадобятся не только работникам медучреждений, но и водителям московских эвакуаторов.

Как сообщает пресс-служба Московского паркинга, эвакуировать на столичные спецстоянки будут автомобили, в которых мог оказаться коронавирус.

Для этого водителей эвакуаторов снабдят костюмами индивидуальной защиты. «Они пригодятся, если на спецстоянку нужно будет переместить авто с подозрением на заражение коронавирусом», — говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.

Уточняется, что такие автомобили будут находиться отдельно от остальных.

Ранее «Ридус» писал о том, что за последние сутки в Москве было выявлено еще шесть случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших достигло 137.

Также сообщалось, что из-за осложнившейся эпидемиологической ситуации в столице было принято решение закрыть бассейны, фитнес-клубы и аквапарки.