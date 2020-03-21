Водителям московских эвакуаторов придется облачиться в защитные костюмы
- 21 марта 2020, 21:43
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В ближайшее время защитные костюмы понадобятся не только работникам медучреждений, но и водителям московских эвакуаторов.
Как сообщает пресс-служба Московского паркинга, эвакуировать на столичные спецстоянки будут автомобили, в которых мог оказаться коронавирус.
Для этого водителей эвакуаторов снабдят костюмами индивидуальной защиты. «Они пригодятся, если на спецстоянку нужно будет переместить авто с подозрением на заражение коронавирусом», — говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.
Уточняется, что такие автомобили будут находиться отдельно от остальных.
Ранее «Ридус» писал о том, что за последние сутки в Москве было выявлено еще шесть случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших достигло 137.
Также сообщалось, что из-за осложнившейся эпидемиологической ситуации в столице было принято решение закрыть бассейны, фитнес-клубы и аквапарки.
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