При крушении вертолета в Нарьян-Маре погиб человек
- 21 марта 2020, 19:33
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На мысе Константиновский в Ненецком автономном округе разбился вертолет Bell 206В-III.
В результате катастрофы один человек погиб, еще один доставлен в больницу.
Как сообщили ТАСС в Росавиации, на месте происшествия обнаружено два человека. Командир воздушного судна погиб, а пассажирку силами авиаотряда доставили в Нарьян-Мар.
По данным источника агентства, вертолет был частный. Он вез продукты на метеостанцию.
Life Shot опубликовал первое фото с места происшествия.
Войти через социальные сети: