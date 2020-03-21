При крушении вертолета в Нарьян-Маре погиб человек

На мысе Константиновский в Ненецком автономном округе разбился вертолет Bell 206В-III.

В результате катастрофы один человек погиб, еще один доставлен в больницу.

Как сообщили ТАСС в Росавиации, на месте происшествия обнаружено два человека. Командир воздушного судна погиб, а пассажирку силами авиаотряда доставили в Нарьян-Мар.

По данным источника агентства, вертолет был частный. Он вез продукты на метеостанцию.



Life Shot опубликовал первое фото с места происшествия.