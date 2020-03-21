Масштабы коронавируса в России пока не являются большим препятствием для проведения всенародного голосования по предложенным президентом РФ Владимиром Путиным конституционным поправкам. Такое мнение высказал в интервью «Ридусу» генеральный директор некоммерческой организации «Национальный центр проблем инвалидности», врач и эксперт ОНФ, Александр Лысенко.

«У нас есть хороший опыт организации санитарно-противоэпидемических мероприятий. И этот опыт, я думаю, позволит минимизировать риски во время самой процедуры голосования. Например, самый большой риск чем-нибудь заразиться — это нахождение в поликлинике или в больнице. Однако в массового заражения людей в медицинских учреждениях нет. Потому что принимаются определенные меры. Я думаю, если подобные меры будут приняты и во время голосования, то риски получатся минимальными. Но мы, конечно, должны внимательно наблюдать за развитием эпидемии и в случае ухудшения ситуации принимать те или иные решения», — пояснил свою позицию наш собеседник.

Александр Лысенко напомнил, что общероссийское голосование по Конституции — очень важное мероприятие для всех россиян, особенно в период всемирной экономической турбулентности.

В Конституцию вносятся очень важные для людей поправки. Это и обязательная индексация пенсий, и гарантированная заработная плата для трудящихся, которая должна быть не ниже прожиточного минимума, и качественная медицина. О сокращении финансирования медицинской отрасли, если мы примем предложенные конституционные поправки, не будет и речи. В Основном законе появится норма, обязывающая муниципальные, региональные и федеральные власти предоставлять каждому гражданину нашей страны доступ к качественной врачебной помощи, — заключил эксперт.

«Я думаю, что итоговое решение по голосованию будут принимать с учетом всех факторов, — высказалась в свою очередь политолог Анна Федорова. — Поправки действительно важные. Люди, я уверена, их поддержат. Но здоровье и безопасность россиян — превыше всего. В идеале, конечно, было бы лучше провести голосование так, как планировалось. Но все будет зависеть от развития ситуации».

Напомним, что в пятницу, 20 марта, начал работать сайт конституция2020.рф, созданный в рамках информационной кампании по организации и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения поправок к Основному Закону. Информационный ресурс предоставляет исчерпывающую информацию о поправках, порядке голосования, а также знакомит пользователей с историей Конституции.

Как писал «Ридус» ранее, президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Крыма выразил надежду, что 22 апреля граждане примут участие в голосовании и поддержат поправки к Основному Закону. При этом он добавил, что, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, дату проведения общероссийского голосования можно будет сдвинуть.

