Стоит ли заниматься спортом во время эпидемии

Весь мир постепенно переходит на работу из дома, реже посещая торговые центры, рестораны и спортзалы. Поскольку вирус оседает в первую очередь на дыхательных путях и слизистых, медики в очередной раз напоминают о необходимости временной изоляции.

Это решение сложно далось спортсменам и людям, которые регулярно посещают фитнес-центры и спортзалы. В новой статье ученые рассказали, насколько безопасно заниматься спортом во время пандемии вирусного заболевания.

Ученые отмечают, что занятия спортом положительно влияют на иммунную систему. Слишком сильные или слабые нагрузки нежелательны для организма, поэтому специалисты рекомендуют грамотно подбирать тренировки.

В рамках нового исследования ученые оценили предыдущие работы, посвященные исследованию занятий спортом во время вирусных пандемий. Это исследование показало, что легкие и умеренные физические нагрузки, выполняемые примерно три раза в неделю, снижали риск смерти во время вспышки гонконгского гриппа в 1998 году.

Гонконгское исследование было проведено на 24 656 взрослых китайцев, которые умерли во время этой вспышки. Это исследование показало, что люди, которые не занимались физическими упражнениями вообще или слишком много (5 дней в неделю) были в наибольшей степени подвержены риску смерти по сравнению с людьми, которые занимались умеренно.

Кроме того, исследования, проведенные на мышах, показали, что регулярные физические нагрузки, выполняемые за два-три месяца до инфекции, уменьшают тяжесть заболевания и вирусную нагрузку на организм.

Если до пандемии вы не занимались спортом, то не стоит начинать выполнять серьезные тренировки.

Ограниченные данные, также полученные от мышей, свидетельствуют о том, что умеренная физическая нагрузка в течение 20−30 минут в день после заражения вирусом гриппа повышает шансы на выживание, — пишутисследователи.

В своей статье ученые дали несколько рекомендаций тем, кто занимается спортом во время эпидемии коронавируса:

Выполняйте легкую и умеренную физическую нагрузку (20−45 минут), до трех раз в неделю.

(20−45 минут), до трех раз в неделю. Старайтесь поддерживать (а не набирать) физическую форму в течение карантинного периода.

Избегайте физического контакта во время физических упражнений, таких как игра в командные виды спорта

Мойте и дезинфицируйте оборудование после использования.

Если вы пользуетесь в тренажерном зале, найдите тот, который достаточно проветривается и тренируйтесь вдали от других, чтобы избежать контакта.

А вот то, что делать не стоит во время эпидемии: