Монголия закупила 23 автомобиля Lada для борьбы с коронавирусом

В рамках борьбы с распространением коронавируса Монголия закупила в России 23 автомобиля Lada.

Они предназначены для региональных ветеринарных центров, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

Открытый тендер на закупку автомобилей, объявленный Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии, выиграла компания «РуссоМоторс» — официальный дилер Lada в этой стране.

«На этой неделе 23 автомашины марки „Нива“ российского производства были переданы местным подразделениям Главного ветеринарного управления Монголии», — приводит сообщение РИА Новости.

Данная закупка была проведена с целью повышения доступности необходимого оборудования для работы в чрезвычайных условиях в целях предупреждения распространения вируса.

На церемонии передачи машин монгольская сторона отметила, что пятидверный автомобиль Lada 4×4 Urban отличается высокой способностью противостоять суровому климату, имеет низкие эксплуатационные расходы и полностью соответствует инфраструктурным особенностям Монголии.

В связи с пандемией COVID-19 Монголия отменила до 30 апреля все регулярные авиарейсы, прекратила движение пассажирских поездов, а также запретила въезд иностранных граждан на автомобилях.

Ранее «Ридус» писал о том, что при поддержке Минпромторга РФ мануфактура Bosco будет производить в Калуге медицинские маски. Речь идет о миллионах экземпляров.

По последним данным, во всем мире заразились коронавирусом более 270 тысяч человек, более 11 тысяч умерли. Выздоровели более 90 тысяч заболевших.