Коронавирус живет на пластике три дня

На этой неделе ученые проводили различные эксперименты, позволяющие выяснить живучесть коронавируса в различных условиях. Так, например, выяснилось, что вирус живет на картоне почти сутки, а в помещении после больного вирус активен в течение трех часов.

Новые эксперименты показали, что коронавирус может оставаться на пластике три дня. Однако, как считают ученые, для этого должны быть созданы идеальные условия.

Известно, что активность вируса резко падает в течение нескольких часов. Ученым даже удалось выяснить период полураспада вируса: сколько времени требуется для того, чтобы половина микробов в данном образце умерла.

Когда ученые поместили зараженные вирусом капельки на пластик, они обнаружили, что половина вируса исчезла примерно через семь часов. Половина того, что осталось, исчезла еще через семь часов, и так далее.

К концу второго дня их было меньше, чем 1/100 от первоначального количества, а через три дня остатки были едва заметны. Для нержавеющей стали период полураспада вируса составлял пять-шесть часов, а для картона он был еще короче: менее четырех часов.

Поверхность, на которой вирус имел самую короткую длительность, была медью, которая издавна была известна своими антимикробными свойствами. Когда капельки наносились на красноватый металл, половина вируса отмирала в течение 45 минут.

Также важно учитывать, что, чем больше вирусов осаждается на поверхности, тем больше их останется, когда половина из них распадется.

Эксперимент показал, что когда вирус подвергается воздействию солнечного света и более теплой температуры, он, вероятно, распадется еще быстрее.

Тот факт, что вы можете идентифицировать вирус на поверхности, не означает, что он обязательно заразен. Тем не менее, наше исследование еще раз показывает важность мытья рук, после того, как вы побываете на улице. Также не забывайте проводить дезинфекцию или хотя бы влажную уборку дома, — пишут исследователи.

Также не помешает вымыть руки после того, как вы достанете продукты из сумки, откроете только что доставленный конверт или достанете газету, так как на картоне, как уже известно, вирус активен несколько часов.