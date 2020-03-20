В Италии за сутки зарегистрировано рекордное число жертв коронавируса

За сутки в Италии от коронавируса скончались 627 человек, что является печальным рекордом, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

Он напомнил, что накануне было зарегистрировано 427 летальных исходов, а прежний рекордный показатель был обнародован в среду — 475 смертельных случаев.

Накануне Италия обогнала Китай по общему числу жертв — 3,4 тысячи. На данный момент число умерших от COVID-19 в Италии достигло 4032.

Боррели также сообщил, что в настоящее время коронавирусом инфицированы почти 38 тысяч итальянцев, за сутки этот показатель вырос на 4670 случаев. При этом резко выросло число выздоровевших. «За сегодня мы зарегистрировали выздоровления 689 человек, их число достигло 5129», — цитирует его РИА Новости.

По последним данным, во всем мире заразились коронавирусом почти 266 тысяч человек, более 11 тысяч умерли. Выздоровели более 90 тысяч заболевших.

В России за последние сутки было зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших достигло 253. Летальных исходов не зафиксировано.