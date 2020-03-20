найти ×
   
  • USD -2.11
    78.04
  • EUR -3.11
    84.16
СохранитьСохранено0
×

002523

В Италии за сутки зарегистрировано рекордное число жертв коронавируса

Small f1a6d446e0
© AP/TASS

© AP/TASS

За сутки в Италии от коронавируса скончались 627 человек, что является печальным рекордом, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

Он напомнил, что накануне было зарегистрировано 427 летальных исходов, а прежний рекордный показатель был обнародован в среду — 475 смертельных случаев.

Накануне Италия обогнала Китай по общему числу жертв — 3,4 тысячи. На данный момент число умерших от COVID-19 в Италии достигло 4032.

Боррели также сообщил, что в настоящее время коронавирусом инфицированы почти 38 тысяч итальянцев, за сутки этот показатель вырос на 4670 случаев. При этом резко выросло число выздоровевших. «За сегодня мы зарегистрировали выздоровления 689 человек, их число достигло 5129», — цитирует его РИА Новости.

По последним данным, во всем мире заразились коронавирусом почти 266 тысяч человек, более 11 тысяч умерли. Выздоровели более 90 тысяч заболевших.

В России за последние сутки было зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших достигло 253. Летальных исходов не зафиксировано.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Евгений ПавловЭкономист
Коронавирус и другие факторы, влияющие на рынок инкассации

Пандемия коронавируса оказывает серьезное влияние на все отрасли.

00515читать позжечитаю позже
Кино
5 причин посмотреть «Человека-невидимку» всем любителям ужасов
508739читать позжечитаю позже
Животные
Установлено, можно ли заразиться коронавирусом от домашних животных
6221608читать позжечитаю позже

главное


Животные
Отвлекающий маневр кота на пути к миске с едой удивил соцсети

Сначала питомец пристально посмотрел в камеру, словно изучая обстановку.

781166999читать позжечитаю позже

Общество
Как 57 рублей могут поднять популярность девушки из Томска в Москве13 февраля

Скандальная пассажирка такси стала героиней множества мемов в соцсетях.

25126761читать позжечитаю позже