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Роскомнадзор получил 8 требований о блокировке фейков на тему коронавируса

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Роскомнадзор получил восемь требований от Генпрокуратуры о блокировке недостоверной информации о коронавирусе, передает ТАСС.

Генеральная прокуратура принимает меры по ограничению доступа к недостоверной общественно значимой информации о ситуации с коронавирусной инфекцией в РФ, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ «Эхо Москвы» и «Говорит Магадан» удалить недостоверную информацию о масштабах эпидемии в России.

Напомним, что глава комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич уже сообщал о вбросах о якобы «20 тысячах больных коронавирусом в Москве» со ссылкой на мифические итальянские источники. Есть мнение, что их организовали «черные технологи от оппозиции» перед всероссийским голосованием за пакет президентских поправок к Конституции РФ.

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