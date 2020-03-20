Как не стоит питаться, если вы планируете беременность

Команда ученых провела многолетнее исследование, которое показало, как питание пары, планирующей беременность, сказывается на здоровье будущего ребенка. Оказалось, что рацион питания с низким количеством белка и высоким процентом жира может привести к нарушению обмена веществ у ребенка в дальнейшем.

Дело в том, что наше питание непосредственно сказывается на нашем здоровье. Если рацион питания мужчины не сбалансированный, то это может сказаться на качестве сперматозоидов, участвующих в оплодотворении.

Если будущая мама часто пропускает приемы пищи, употребляет алкоголь и ест много сладкого и жирного, это также сказывается на течении беременности и здоровье плода.

Экспериментальные данные показывают, что факторы окружающей среды, влияющие на родителей, действительно играют определенную роль в формировании здоровья их потомства на протяжении всей их жизни.

В частности, известно, что родительская низкобелковая диета связана с метаболическими нарушениями у их детей. Например, у таких детей часто диагностируют диабет. Однако до сих пор подробности этого процесса были неизвестны.

В новом исследовании специалисты рассмотрели эти процессы на молекулярном уровне, определив, какие гены участвуют в данном наследственном процессе. В эксперименте ученые наблюдали на мышами.

Оказалось, что белок под названием ATF7 имеет важное значение для формирования здоровья будущего потомства. ATF7 является фактором транскрипции — это означает, что он регулирует, когда гены включены и выключены.

В ходе эксперимента исследователи кормили мышей мужского и женского пола обычной или низкобелковой диетой, а затем позволяли им спариваться. Они сравнили экспрессию генов — какие именно гены были включены у взрослых самцов, и обнаружили, что экспрессия отличалась у мышей, которые питались правильно, и мышей, сидящих на низкобелковой диете.

Этот результат означает, что питание самца может повлиять на здоровье будущих детей. Так и у людей. При соблюдении определенной диеты со временем в организме мужчины происходят изменения, которые сказываются на качестве спермы, — пишут авторы работы.

Следуя этой логике, команда искала и находила гены в сперматозоидах, которые контролируются ATF7, в том числе гены, участвующие в жировом обмене в печени и в производстве холестерина. Эксперименты показали, что когда будущие отцы ели низкобелковую пищу, ATF7 высвобождался.

Интересно, что эти изменения передаются будущему потомству, сказываясь на его здоровье. Авторы работы надеются, что люди, особенно те, кто не соблюдает правильное питание, будут уделять больше внимания своему рациону при планировании ребенка.