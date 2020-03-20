Что будет написано в бюллетене для голосования по Конституции

ЦИК РФ согласовал общий вид бюллетеня для голосования по внесению поправок в Конституцию. В нем будут текст вопроса, вынесенного на общероссийское голосование, и варианты волеизъявления участника процедуры — «Да» или «Нет».

На лицевой стороне бюллетеня должны быть проставлены подписи двух членов участковой комиссии с правом решающего голоса и печать комиссии.

При этом есть оговорка, что голосование может осуществляться дистанционно в электронном формате, если на то будет решение регионального избиркома, передает ТАСС.

Как писал «Ридус» ранее, президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Крыма выразил надежду, что 22 апреля граждане примут участие в голосовании и поддержат поправки к Основному Закону. При этом он добавил, что, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, дату проведения общероссийского голосования можно будет сдвинуть.

Между тем источники РБК сообщили, что Федеральный центр дал установку регионам убрать дату 22 апреля с билбордов, информирующих россиян о голосовании по поправкам к Конституции.