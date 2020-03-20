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В Чехии начнут печатать респираторы на 3D-принтере

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© кадр из видео facebook.com

© кадр из видео facebook.com

Чешские ученые рассказали о своей новой разработке — программе, которая позволит печатать респираторы на 3D-принтере. Работа над макетом ведется с 12 марта, и ученые надеются, что в скором времени они смогут запустить производство по печати плотно прилегающих респираторов, которые пригодятся во время пандемии коронавируса.

В первую очередь для нас важно, чтобы респиратор плотно прилегал к лицу. Также не на последнем месте стоит качество и прочность респиратора. Сейчас нам нужно еще немного времени, чтобы доработать эти моменты, — пишут чешские изобретатели.

Чтобы маска была герметична, ученые добавили в качестве уплотнителя силикон. Использование одного материала для корпуса и уплотнителя не смогло дать тех результатов, которые рассчитывали получить разработчики.

Первая версия респиратора оказалась герметичной и соответствовала всем условиям безопасности, однако ее было неудобно носить из-за сильного давления на лицо.

Главной идеей разработчиков было создать макет, который будет рассылаться фирмам и частным лицам, имеющим 3D-принтер. Так можно решить проблему дефицита масок в магазинах и аптеках, уверены изобретатели.

По подсчетам ученых, один принтер может напечатать 60 респираторов в день. Такой способ производства также будет дешевле, чем изготовление масок на заводах.

Одним из преимуществ респиратора будет то, что его можно использовать многоразово. Для очистки прибора достаточно продезинфицировать моющими средствами и поменять в нем фильтры. Для изготовления последних необходимо минимальное количество специального материала, — заключили разработчики.
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Из-за коронавируса 90% пользователей не смогли зайти на YouTube

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© Коллаж/Ridus

© Коллаж/Ridus

Видеохостинг YouTube стал недоступен для многих россиян в полдень 20 марта согласно данным, представленным сервисом Downdetector. У порядка 90% пользователей европейской части страны и за Уралом не получается зайти на видеохостинг.

В это же время, по сообщению Reuters, YouTube изменил настройки и ограничил качество видео для пользователей странах Евросоюза. Это было сделано для того, чтобы избежать перегрузки сетей в регионах, находящихся на карантине по COVID-19, и в целом не допустить перебоев с интернетом.

Мы предпринимаем меры, чтобы временно переключить весь трафик в ЕС на стандартное разрешение по умолчанию, — сообщает агентство.

Сообщается, что YouTube стал второй компанией после Netflix, которая приняла меры по ухудшению качества видеоконтента после просьбы об этом европейского комиссара по вопросам промышленности Тьерри Бретона. По мнению дипломата, это необходимо сделать для того, чтобы избежать перебоев в работе интернета.

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