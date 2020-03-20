В Чехии начнут печатать респираторы на 3D-принтере

Чешские ученые рассказали о своей новой разработке — программе, которая позволит печатать респираторы на 3D-принтере. Работа над макетом ведется с 12 марта, и ученые надеются, что в скором времени они смогут запустить производство по печати плотно прилегающих респираторов, которые пригодятся во время пандемии коронавируса.

В первую очередь для нас важно, чтобы респиратор плотно прилегал к лицу. Также не на последнем месте стоит качество и прочность респиратора. Сейчас нам нужно еще немного времени, чтобы доработать эти моменты, — пишут чешские изобретатели.

Чтобы маска была герметична, ученые добавили в качестве уплотнителя силикон. Использование одного материала для корпуса и уплотнителя не смогло дать тех результатов, которые рассчитывали получить разработчики.

Первая версия респиратора оказалась герметичной и соответствовала всем условиям безопасности, однако ее было неудобно носить из-за сильного давления на лицо.



Главной идеей разработчиков было создать макет, который будет рассылаться фирмам и частным лицам, имеющим 3D-принтер. Так можно решить проблему дефицита масок в магазинах и аптеках, уверены изобретатели.

По подсчетам ученых, один принтер может напечатать 60 респираторов в день. Такой способ производства также будет дешевле, чем изготовление масок на заводах.