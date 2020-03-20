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Коронавирус закрыл две главные святыни ислама

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© Wikimedia Commons

© Wikimedia Commons

Самая крупная в мире Мечеть аль-Харам в Мекке и вторая по значимости Мечеть ан-Набави в Медине будут закрыты для посещения верующими в связи с угрозой распространения COVID-19. Об этом сообщил арабский телеканал «Аль-Арабия».

По словам официального представителя Главного управления по делам двух мечетей Хани бен Хосни Хейдара, обе важнейшие святыни мусульманского мира закрываются с 20 марта на неопределенный срок. Столь радикальная мера должна помочь остановить распространение коронавируса. Всем правоверным запрещается входить и молиться в мечетях, особенно в главные молитвенные дни — пятницы. Запрет продлится «до отступления вируса».

С 17 марта в Саудовской Аравии были закрыты все мечети, кроме двух самых главных. Теперь настал и их черед. Мечеть ан-Набави в Медине известна еще со времен жизни пророка Мухаммеда. Здесь он и похоронен под Зеленым куполом. Неподалеку покоятся останки двух первых мусульманских халифов. В Мечети аль-Харам могут одновременно молиться около одного миллиона верующих. Во внутреннем дворе стоит черная каменная постройка — святыня Кааба, в стену которой вмонтирован яйцевидный камень, когда-то, по преданиям, находившийся в раю. Официальный титул хранителя обеих святынь носит король Саудовской Аравии.

Тем временем в Лондоне на улицах появились мародеры. Шестеро молодчиков пытались украсть алкоголь в магазине и разбили витрину. Инцидент попал на видео.

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