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Протестовавших против Юго-восточной хорды могут арестовать на 15 суток

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© vk.com

© vk.com

До 15 суток административного ареста грозит задержанным участникам акции против строительства Юго-восточной хорды в Москве. Их собираются обвинить в неповиновении сотрудникам полиции, сообщил ТАСС со ссылкой на слова адвоката Дмитрия Захватова.

«В ОМВД „Нагатино-Садовники“ доставили не менее 18 человек. Им всем вменяют в вину статью 19.3 КоАП РФ („Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции“), которая предусматривает административный арест до 15 суток», — пояснил адвокат, представляющий интересы активистов.

При этом ни Захватов, ни другой адвокат — Михаил Бирюков — в здание отделов полиции, где держат противников строительства, попасть не могут. Их попросту не пускают под странными предлогами.

«Сейчас я нахожусь у отдела полиции „Москворечье-Сабурво“. Там не менее 20 человек. В ОМВД объявлен план „Крепость“, который разработан на случай нападения на отдел. Под этим предлогом меня и моего коллегу не пускают в здание отдела полиции», — заявил Бирюков.

Ранее появились сообщения о задержании участников акции протеста на радиоактивном склоне возле Московского завода полиметаллов. Полиция применила против активистов слезоточивый газ. По данным протестующих, в ОМВД попало не менее 40 человек.

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