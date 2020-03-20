Черногория одобрила еще три рейса для вывоза россиян

Власти Черногории дали разрешение на вывоз со своей территории граждан России еще тремя рейсами российских авиакомпаний. Их выполнят 20 марта «Аэрофлот» и «Победа», сообщило посольство РФ в балканской стране.

В сообщении посольства в Facebook указана подробная информация для россиян, которые остаются в Черногории на этот момент.

«Данная информация является предварительной. Настоятельная просьба следить за оповещениями от ваших авиакомпаний и учитывать, что рейсы будут вылетать из аэропорта города Подгорицы. Все дополнительные вопросы, включая вопросы списков пассажиров на рейсы, просьбы уточнять у своих авиакомпаний», — отмечается в сообщении.



Власти Черногории фактически взяли в заложники около 1,8 тысячи туристов из России, которые оказались в этой стране в разгар европейской вспышки коронавируса. В результате отмены перелетов они не могли вернуться на родину.



Российские авиакомпании долгое время безрезультатно обращались к местным властям за разрешением на вывоз россиян. В ответ Черногория требовала бесплатно вернуть из Москвы своих граждан. После долгих переговоров накануне удалось добиться принципиального согласия на эвакуацию. Первый самолет должен был прибыть в Москву 19 марта.

«То есть ответственность за черногорских граждан в России была переложена на Россию же, я такого ни в одном учебнике не читала и в практике такого не видела», — заявила в связи с этим официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сейчас количество инфицированных коронавирусом в Черногории — десять человек. Более 3,5 тысячи находятся под наблюдением.