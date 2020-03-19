Двое турецких военных погибли в Сирии

Два военнослужащих турецких вооруженных сил были убиты террористами во время боя на трассе М4 на северо-западе Сирии. Об этом сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлев.

«В ходе инженерной разведки трассы М4 в районе населенного пункта Мханбель турецкие военнослужащие подверглись нападению со стороны боевиков одной из неподконтрольных Турции террористических группировок. В ходе боестолкновения двое турецких военнослужащих погибли», — цитирует РИА Новости слова Журавлева.

Контр-адмирал от имени российского Центра по примирению призвал командиров незаконных вооруженных формирований прекратить вооруженные провокации и придерживаться планов мирного урегулирования в подконтрольных им районах.

По словам Журавлева, турецкая сторона предпринимает все необходимые меры для реализации договоренностей президентов России и Турции, достигнутых 5 марта. Создаются условия для безопасного совместного патрулирования трассы М4.

Как сообщают местные СМИ, турецкие военные попали в засаду. Сначала прогремело два взрыва, после чего завязалась перестрелка. К месту боя были подтянуты дополнительные силы ВС Турции. В воздухе появился турецкий боевой беспилотник.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение на турецкий конвой. В результате нападения погибли капралы Рамазан Наир и Огуз Ташын.

15 марта первое совместное патрулирование трассы М-4 сопровождалось провокациями, которые планировали радикальные бандформирования. В связи с этим маршрут пришлось сократить.

