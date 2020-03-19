Силуанов: России хватит запасов прочности на шесть лет

Россия располагает достаточными запасами прочности. Их хватит не менее чем на шесть лет для выполнения всех обязательств, включая социальные. Такое заявление сделал министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-1».

Он подчеркнул, что социальные обязательства будут «выполнены в первоочередном порядке и безусловно», несмотря на то, что цены на нефть «действительно невысокие».

«Тем не менее, запасов прочности у нас достаточно, для того чтобы профинансировать все наши обязательства — и даже не только социальные. При нынешних ценовых пропорциях на нефтяном рынке таких запасов нам хватит как минимум на шесть лет», — заявил Силуанов.

Министр добавил, что решение Центробанка о продаже валютных резервов даст возможность стабилизировать курс национальной валюты.

«Сегодня Центральный банк вышел на рынок продажи валютных резервов. Это решение как раз позволит больше осуществлять операции продаж валюты на валютной бирже, и это позволит стабилизировать курс рубля по отношению к другим валютам», — подчеркнул Силуанов.

Накануне Минпромторг договорился с ретейлерами о фиксации цен на продукты в условиях повышенного спроса. А к россиянам обратился с просьбой «осознанно и рационально» относиться к закупке продовольствия.