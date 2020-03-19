Берлин отменил празднование освобождения от нацизма из-за COVID-19

Официальная церемония в Берлине по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны отменена из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Германии.

«Президент принял решение, по которому из-за текущей ситуации назначенное им официальное празднования 75-летия победы во Второй мировой войны и освобождения Европы от национал-социализма не состоится», — цитирует «Интерфакс» сообщение МИД ФРГ.

На церемонии 8 мая у здания рейхстага к собравшимся гостям должен был обратиться президент Франк-Вальтер Штайнмайер. В праздновании планировали принять участие высокопоставленные лица ряда государств. В каком формате мероприятие пройдет теперь, пока не сообщается.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной.