Берлин отменил празднование освобождения от нацизма из-за COVID-19
- 19 марта 2020, 20:18
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Официальная церемония в Берлине по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны отменена из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Германии.
«Президент принял решение, по которому из-за текущей ситуации назначенное им официальное празднования 75-летия победы во Второй мировой войны и освобождения Европы от национал-социализма не состоится», — цитирует «Интерфакс» сообщение МИД ФРГ.
На церемонии 8 мая у здания рейхстага к собравшимся гостям должен был обратиться президент Франк-Вальтер Штайнмайер. В праздновании планировали принять участие высокопоставленные лица ряда государств. В каком формате мероприятие пройдет теперь, пока не сообщается.
Накануне канцлер Германии Ангела Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной.
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