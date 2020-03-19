Создана влажная салфетка, убивающая вирус COVID-19

Ученые из Техасского технологического университета создали дезинфицирующую салфетку, способную разрушить структуру вируса COVID-19.

Салфетке дали название FiberTec — это трехслойная нетканая салфетка, которая имеет прослойку из активированного угля, который широко используется в качестве основного сухого метода обеззараживания в больницах и машинах скорой помощи.

Специалисты пояснили, что на основе угля создано много дезинфицирующих средств, которые активно используются для экстренной медицинской помощи.

Как заявляют разработчики, структура салфетки эффективна при содержании телесных жидкостей — таких как слюна и слизь, через которые могут передаваться вирусы. Активированный уголь также может поглотить зараженные частицы.

Такая салфетка будет особенно актуальна для дезинфекции помещений после пребывания в них пациентов с коронавирусной инфекцией. Также ее можно использовать в частном порядке для чистки небольших поверхностей, например, телефона или ручки двери, — пишут ученые.

Высокопористый углерод в структуре может улавливать пары и аэрозоли, в которых содержатся микробы. Удобная форма — салфетка, поможет очистить любые поверхности, уверены разработчики. Одним из главных преимуществ такой салфетки заключается в том, что ее можно использовать несколько раз.

Известно, что разработка и тестирование салфеток были спонсированы Министерством внутренней безопасности США. Первые тесты показали, что компонент салфетки без проблем справляется с вирусом COVID-19.

