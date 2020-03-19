Как могут выглядеть бесконечные кольца света вокруг черных дыр

Команда астрономов из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики опубликовали модель, на которой показано, как могли бы выглядеть бесконечные кольца света вокруг черных дыр.

Эти данные были получены на основе современных исследований черных дыр, а также первой в истории фотографии черной дыры М87, которая была сделана в прошлом году.

Мы пока не можем этого увидеть, однако точные математические расчеты помогли нам представить, как кольца света могут выглядеть, — пишут авторы исследования.

Ученые сделали вывод, что, если фотон света будет проходить мимо черной дыры, рано или поздно он окажется на ее орбите. Именно так вокруг черных дыр возникают многочисленные фотонные кольца.

Пока что современная техника не может заснять эти кольца, но астрономы предполагают, что в скором времени технологии позволят это сделать. За весь период изучения черных дыр впервые запечатлеть ее на фото удалось лишь в 2019 году.

Первое в истории фото черной дыры

Как объяснили авторы работы, фотонное кольцо должно создавать сложную субструктуру, состоящую из бесконечного количества световых колец. Такое большое количество колец возникает из-за того, что у черной дыры очень сильная гравитация.

Для наглядности ученые сравнили этот эффект с искажением, когда человек с зеркалом в руках ставит напротив себя зеркало, создавая бесконечные копии изображения.