Арт-кластер «Таврида» выпустил видеоролики про защиту от коронавируса
- 19 марта 2020, 16:03
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Представители арт-кластера «Таврида» запустили акцию «Чистое искусство». Участники этой акции сняли несколько видеороликов о лучшем способе защиты от китайского коронавируса — мытье рук — и выложили их в Сеть.
Ранее «Ридус» писал о том, что из-за подозрения на COVID-19 в России под медицинским наблюдением продолжают находиться более 22 тысяч граждан. Всего в нашей стране зафиксировано 147 случаев заболевания.
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