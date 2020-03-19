Арт-кластер «Таврида» выпустил видеоролики про защиту от коронавируса

Представители арт-кластера «Таврида» запустили акцию «Чистое искусство». Участники этой акции сняли несколько видеороликов о лучшем способе защиты от китайского коронавируса — мытье рук — и выложили их в Сеть.

Ранее «Ридус» писал о том, что из-за подозрения на COVID-19 в России под медицинским наблюдением продолжают находиться более 22 тысяч граждан. Всего в нашей стране зафиксировано 147 случаев заболевания.