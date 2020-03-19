Илон Маск раскрыл дату первого полета Falcon 9 с астронавтами на борту

Глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что в мае впервые отправит астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). По планам компании, они запустят ракету Falcon 9 для транспортировки астронавтов NASA Боба Бенкена и Дуга Херли.

Это будет первый полет с пассажирами на борту, рассказали в агентстве. Ранее компания отправляла многоразовую ракету Falcon 9 к МКС для доставки грузов.

Так, недавно во Флориде с космодрома Канаверал произошел запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon. Старт был назначен на 07:50 по московскому времени 7 марта. 9 марта корабль достиг Международной космической станции (МКС), куда было доставлено две тонны полезного груза.

Корабль пробудет рядом с МКС около месяца, после чего снова вернется на Землю. Отмечается, что этот рейс станет последним для корабля Dragon первого поколения, так как следующий грузовой рейс на МКС должен осуществить грузовой корабль Dragon 2.

После запуска первую ступень ракеты Falcon 9 Block 5 постараются в очередной раз посадить на морскую платформу, чтобы снова использовать для вывода на орбиту космических аппаратов.



Теперь в компании готовятся к полету на МКС с астронавтами на борту.

Это будет первый пилотируемый космический полет с территории США к орбитальной лаборатории с 2011 года, — пишет Илон Маск.

Подготовку к этому полету компания начала еще в прошлом году. Тогда аппарат Crew Dragon с манекеном на борту совершил полет к орбитальной станции, которая находится в 400 километрах от Земли. После шести дней в космосе он приводнился на плавучую станцию в Атлантическом океане.