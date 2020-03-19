Что поменялось после введения массовой вакцинации от ротавируса

Американские исследователи обновили статистику, связанную с ротавирусной вакциной. Напомним, что до того, как в 2006 году появилась данная вакцина, эта инфекция была огромной проблемой в осенне-зимний период.

Ротавирусная инфекция становилась причиной серьезных эпидемий, которые угрожали жизни младенцев, а иногда и забирали их. Ротавирус, однако, совсем не похож на другие сезонные заболевания — ОРВИ и грипп.

Во-первых, он не вторгается в дыхательные пути, в отличие от некоторых зимних патогенов, которые вызывают насморк и легкое недомогание. Ротавирус в менее развитых регионах мира последовательно смертельно опасен из года в год. Вирус является наиболее распространенной причиной диарейных заболеваний у детей раннего возраста.

Четырнадцать лет спустя после того, как вакцина положила конец большей части ежегодных страданий, вызванных ротавирусной эпидемией, команда ученых в области общественного здравоохранения провела обзор того, как вакцинация привела к позитивным изменениям.

В исследовании основное внимание уделяется ротавирусным инфекциям в Нью-Йорке и рассматривается, как математические модели предсказывали результаты, полученные в результате вакцинации, за годы до того, как они когда-либо произошли.

Это особенно актуально, когда весь мир борется с коронавирусом, а ученые пытаются предсказать, как будет развиваться это заболевание.



Что касается ротавируса, то с началом использования вакцины резко сократилось число инфекций, лечившихся по всему городу. Не менее важно и то, что вакцинация в значительной степени устранила этот патоген как серьезную угрозу для младенцев и детей младшего возраста, которые являются уязвимой возрастной группой для диарейных заболеваний.

Благодаря иммунизации почти полностью прекратилось массовое поступление инфицированных младенцев в отделения неотложной помощи больниц в разгар эпидемии. Большинство детей, традиционно затронутых ротавирусной инфекцией (еще до введения вакцинации), были младше двух лет.

С введением ротавирусной иммунизации возрастная группа сместилась с младенцев и детей ясельного возраста на детей пяти лет и старше, иммунитет которых гораздо лучше справляется с инфекцией, поэтому риск смертности значительно снизился.

В настоящее время в Соединенных Штатах существует две ротавирусные вакцины, лицензированные для младенцев: RotaTeq и A Merck & Co. Продукт дается в трех дозах в возрасте двух, четырех и шести месяцев.

В России используется только вакцина «РотаТек» (пентавалентная RV5) — она оральная и содержит пять рекомбинантов ротавирусов, полученных из человеческого и бычьего родительских штаммов вируса. Медики сообщают, что можно начинать вакцинацию с шести недель жизни.

Следует помнить, что, согласно инструкции к препарату, первая доза вакцины вводится в срок не позже 12 недель жизни, а последняя — третья — не позже 36 недель. Минимальный интервал между вакцинациями — четыре недели.