«А я считала ее домом»: россиянку с ребенком не пустили в Грузию

Гражданка России с видом на жительство в Грузии рассказала грустную историю о том, как с ней обошлись в аэропорту Тбилиси. Женщина прилетела с ребенком из Москвы через Минск. Накануне муж, живущий в грузинской столице в купленном четой доме, звонил в местную полицию, чтобы узнать о новых правилах пересечения границы из-за угрозы коронавируса. Семье пообещали воссоединение. Но, как оказалось, обманули.

Женщину с ребенком задержали на прилете, отобрали паспорта и багажные бирки, заставили стоять в коридоре после ночи, проведенной в дороге. Стулья удалось позже раздобыть самостоятельно. Через несколько часов ожидания и разговоров с представителями власти у россиянки резко подскочило давление. Ей дали лекарства и попытались насильно отвести в самолет, летевший в Минск. Удалось отбиться, но состояние не улучшилось.

Мать и ребенок еще несколько часов провели в коридорах аэропорта на холодном мраморном полу, а потом их на автобусе отвезли в палатку недалеко от летного поля. В ней холодно, «туалет — темная, холодная и загаженная будка на улице, руки помыть негде». Со вчерашнего дня оба ничего не ели. Никого из представителей власти долгое время не было.

Спустя какое-то время принесли еду и пообещали ночью ближайшим рейсом отправить мать с ребенком в Минск.



«Во всем мире при закрытии границ людям дают возможность вернуться домой — гражданам и людям с ВНЖ. Наш единственный дом — здесь, в Грузии. Здесь же меня ждет муж», — пишет россиянка в Facebook.



По ее словам, еще вчера с видом на жительство в Грузию пускали. Сегодня ввели какие-то новые правила.

«А как радовалась, когда продала жилье в Москве и купила в Грузии дом. И считала ее домом», — сокрушается гражданка России.