«Ни паники, ни ажиотажа»: россияне подумывают остаться в Индии

Паника и ажиотаж вокруг коронавируса, которые сейчас охватили Европу и многие другие страны мира, практически незаметны в Индии. Люди не раскупают лихорадочно средства гигиены и продукты. Лишь немногие ходят в масках, обстановка контролируется властями и остается спокойной. Глядя на фотографии из российских супермаркетов, где сметают с полок магазинов гречневую крупу, некоторые россияне даже думают поменять билеты и попозже вернуться на родину. Когда все уляжется.

Индия 11 марта приостановила действие всех виз, выданных иностранцам, из-за угрозы распространения коронавируса. Такой режим пока будет действовать до 15 апреля. Но, как рассказал мой давний друг Вадим Коряев, который уже не в первый раз отправляется в холодный сезон на берега Индийского океана, выгонять кого-то обратно в Россию местные власти не спешат.

«Обратно пускают. Я бы остался с удовольствием под это дело, но в мае обещал с дочерью на юг рвануть. А так тут визы продлевать стали даже без вылета за границу. Кто может, сдают билеты и остаются», — признался Вадим.



Желания окунуться в суматоху с гречкой, медицинскими масками и туалетной бумагой у него нет. «Слышно, у вас паника? Смотрю, рубль грохнулся, да и рынки бумаг. Видел видео пустых полок в „Ашане“, так прям, возвращаться неохота», — написал мне друг.

По его словам, в Индии финансовый кризис сейчас ощущают, наверное, только иностранцы, которые меняют наличные в «обменниках». Курс изменился не в лучшую сторону.



«А у индусов все нормально. Индия же нефтью не торгует, так что финансово стабильна. Но вот в Пури вовремя съездили, со вчерашнего дня на океан не пускают. Пляж для белых закрыли из-за вируса», — все-таки отметил Вадим наличие некоторых трудностей.



Сейчас в городе Маяпуре очень хорошо. Закончился местный праздник и народ разъехался по домам. Недавно россияне-туристы ездили купаться в Ганге. На реке — никого. «Ажиотаж? Нет, здесь никто не в курсе, что такое возможно. Полиция ходит, общественность бдит. Ну, в масках иногда попадаются люди. Вообще классно сейчас», — рассказал Вадим.



В Маяпуре практически нет супермаркетов. Есть маленькие магазинчики, а в большинстве случаев — даже просто лавки. Еще еду продают храмы. Например, в одном из четырех главных священных мест в Индии — Храме Джаганнатхи — имеется самая большая кухня на планете. Здесь работают около 400 печей или даже больше. Пищу, предложенную божеству — прасад — потом едят люди.



«Готовят для бога, кормят его, то есть ставят перед ним, предлагают ему, а потом через какое-то время забирают и едят. В храм этот белых не пускают. Мы заказывали. Приносит носильщик в корзине на голове. Джаганнатха в переводе — Владыка мира. Его кормят каждые 20 минут, предлагая 60 разных блюд ежедневно, а в праздники и больше», — рассказал Вадим.



Сейчас в Маяпуре продолжается и строительство Храма ведического планетария, который позже покажет миру строение Вселенной по ведам.



Общественный транспорт и такси в Индии не дезинфицируют, как сейчас в Москве. При этом он намного дешевле.



«Рикша поменьше — электрическая, красная — дизель. Проезд десяти километров стоит примерно десять рублей с человека», — рассказал Вадим.



Конечно, индийские власти в курсе, что в мире бушует коронавирус. И нельзя сказать, что он обошел этот благословенный край стороной. Но к проблеме COVID-19 здесь пока относятся намного спокойнее.



«Правительство Индии приняло решение рассматривать вспышку COVID-19 официально объявленным бедствием в целях оказания помощи в рамках государственного фонда реагирования на стихийные бедствия», — заявило министерство иностранных дел страны 14 марта.



Это решение позволяет местным властям использовать средства специальных фондов для ликвидации последствий стихийных бедствий. Деньги будут направлены на оказание помощи заболевшим и семьям тех, кто скончался от COVID-19.

Также угроза распространения COVID-19 сделала невозможным посещение величественного мавзолея Тадж-Махал в городе Агре. Вместе с другими памятниками и музеями Индии его закрыли до 31 марта. Карантин может быть продлен в случае необходимости.



По данным на 19 марта в Индии число инфицированных достигло 137 человек. Погибли трое. В России в этот же день было 114 заболевших.