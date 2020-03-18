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ВОЗ высоко оценила готовность России к вспышке коронавируса

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© vk.com

© vk.com

Россия хорошо готова к возможному росту числа заболевших COVID-2019. В стране соблюдаются рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), разработанные на случай вспышки коронавирусной инфекции, заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

«Идет очень хорошая подготовка системы здравоохранения: хорошо рассчитали все койки, все необходимое. Если будет необходимость в высокотехнологичной помощи — а мы знаем, что у 20% инфицированных начинается пневмония, и они нуждаются в кислороде — то все готово», — цитирует ТАСС слова представителя ВОЗ.

По последним данным, COVID-2019 в каждом пятом случае сопровождается осложнениями, которые требуют дополнительной кислородной поддержки. В первую очередь в группе риска могут оказаться пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями.

К числу рекомендаций ВОЗ, по словам Вуйнович, относятся наблюдения за людьми, которые вступали в контакт с зараженными, массовое тестирование, изоляция с очень хорошими условиями, карантин. Все это в России соблюдается.

«Кроме того, мы наблюдаем, как Москва начала так называемую social distance, чтобы снизить возможность людей принимать участие в массовых мероприятиях», — добавила представитель ВОЗ.

Ранее ВОЗ сообщила о начале первых испытаний вакцины, предназначенной для борьбы с коронавирусом нового типа.

Тем временем в Госдуме России из-за коронавируса прекратили работу столовые и буфеты.

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