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«Аэрофлот» сократил полеты в США и закрыл ОАЭ и Португалию

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© Flickr

© Flickr

Ведущий российский авиаперевозчик «Аэрофлот» объявил о сокращении числа рейсов в Соединенные Штаты. Также принято решение отказаться до конца апреля от полетов в Объединенные Арабские Эмираты и Португалию.

С 29 марта самолеты «Аэрофлота» будут выполнять перелеты только по маршруту Москва — Нью-Йорк — Москва.

До 30 апреля закрыты Вашингтон, Майами, Лос-Анджелес, Дубай и Лиссабон, сказано в сообщении на сайте авиакомпании.

«Авиакомпания продолжает выполнять рейсы из Москвы в следующие географические пункты Европы: Брюссель (Бельгия), Софию (Болгария), Лондон (Великобритания), Берлин (Германия), Афины (Греция), Дублин (Ирландия), Мадрид (Испания), Рим (Италия), Амстердам (Нидерланды), Бухарест (Румыния), Хельсинки (Финляндия), Загреб (Хорватия), Женеву (Швейцария), Стокгольм (Швеция), Париж (Франция)», — подчеркивается в сообщении.

Ранее стало известно о прекращении выдачи американских виз в большинстве стран мира на неопределенный срок.

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