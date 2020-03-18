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Вымогатели «заминировали» за день пять российских самолетов

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© Википедия

© Википедия

Пять сообщений о «минировании» самолетов прислали 18 марта на электронную почту аэропорта «Шереметьево» неизвестные мошенники. Все рейсы были выполнены в соответствии с запланированными маршрутами, посадки прошли благополучно. Последним в Москве приземлился лайнер из Иркутска.

«Самолет сел в Шереметьево. Посадка прошла в штатном режиме», — цитирует ТАСС слова источника в авиационных кругах.

Также мошенники «заминировали» рейсы Томск — Москва, Екатеринбург — Москва, Москва — Уфа и Новосибирск — Москва. После приземления все воздушные суда тщательно осмотрели. Никаких подозрительных предметов на них не обнаружено.

Ложные сообщения начали поступать 3 марта. Так, 14 марта было «заминировано» четыре самолета. С тех пор злоумышленники «заложили бомбы» уже на 25 бортах. Все сигналы не подтвердились.

Источник ТАСС в силовых структурах рассказал, что авторы «анонимок» требуют плату в биткойнах за отказ от ложных сообщений о минировании самолетов, аэропортов, магазинов и других объектов.

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