Меркель сравнила пандемию COVID-2019 со Второй мировой

Ни одно событие в истории Германии со времен Второй мировой войны не требовало от немецкого народа «столько совместных солидарных действий», как пандемия коронавируса нового типа. Вспышка COVID-2019 подвергает испытаниям «представления о нормальности», но если граждане «примут проблему как свою», мы справимся, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем первом обращении к нации с момента начала эпидемии.

Меркель подчеркнула, что «коронавирус драматичным образом изменяет жизнь» в Германии. «Наши представления о нормальности, об общественной жизни, социальном сосуществовании — все это подвергается испытаниям, как никогда прежде», — цитирует ТАСС слова канцлера.

Однако Меркель твердо уверена в том, что с этой проблемой удастся справиться, если действительно все «примут ее как свою».

«Поэтому позвольте мне сказать, что это серьезно. Отнеситесь к этому серьезно. Со времени объединения Германии нет, со времени Второй мировой войны не было еще такого вызова в нашей стране, когда требовалось бы столько наших совместных солидарных действий», — заявила канцлер.

При этом ближайшие недели для граждан Германии будут еще тяжелее прошедших, подчеркнула Меркель. Миллионы людей не смогут отправиться на работу, дети не пойдут в школы и детские сады, закрыты кинотеатры и магазины.

«И, возможно, самое тяжелое — нам всем не хватает встреч, которые являются чем-то само собой разумеющимся», — подытожила Меркель, добавив, что таких ограничений «еще не было никогда в Федеративной Республике».

Ранее в Великобритании заявили, что сочтут за успех, если нация потеряет в пандемии не более 20 тысяч жизней.