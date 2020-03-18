МИД Черногории разрешил вернуть на родину граждан России

Самолеты российских авиакомпаний доставят на родину граждан Черногории и заберут из этой страны туристов из России. Необходимое разрешение на первый рейс, который выполнит 18 марта «Аэрофлот», уже получено, заявило Министерство иностранных дел РФ.

«18 марта МИД Черногории подтвердил согласие черногорской стороны на вывоз росграждан в Россию и черногорских граждан в Черногорию российскими авиакомпаниями», — сказано в сообщении министерства.

Пока выдано письменное разрешение только на первый рейс. Вечером 18 марта часть россиян заберет самолет «Аэрофлота». В МИД РФ отметили, что для туристов, находящихся в аэропорту города Тиват, 18 марта в 18:30 будет организована перевозка автобусами в Подгорицу.

Также ожидается разрешение на выполнение рейсов компаний S7 и «Победа».

"Внимание! Рейсы будут вылетать из аэропорта города Подгорица! Следите за информацией на сайте посольства и авиакомпаний", — подчеркнули в министерстве.

Накануне представитель российской авиакомпании заявил, что «Аэрофлот» несколько раз безрезультатно обращался в МИД Черногории за разрешением на вывоз российских туристов из Тивата. Взамен местные власти требовали бесплатно доставить на родину черногорцев из Москвы.