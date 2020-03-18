Найдена особая польза витамина D для пенсионеров

Команда ученых из США и Канады провела исследование, в ходе которого выяснила, что нормальные показатели витамина D в организме пожилых людей повышает шансы быстрой реабилитации после перелома.

Дефицит витамина D выражен в снижении активности у пожилых людей, считают исследователи. Согласно общепринятым нормам, взрослый человек должен принимать 800 международных единиц (МЕ), эквивалентных 20 микрограммам, витамина D ежедневно, чтобы предотвратить дефицит.

В народе витамин D также называют «витамином солнца», так как в природе витамин образуется в коже под действием солнечных лучей (ультрафиолета). Однако если вы живете в северных широтах или редко бываете на улице, то можно принимать БАДы с витамином D.

Предыдущие исследования показали, что нормальный уровень витамина D способствует отличному иммунитету, а также улучшает состояние кожи и волос. Новые исследования говорят о том, что витамин D также необходим для здоровья костей.

В рамках нового исследования специалисты изучили пациентов старшего возраста со сломанным бедром — одной из самых частых травм при падении у пожилых людей. Только в США ежегодно более 300 тысяч человек в возрасте 65 лет получают эту травму.

Как показывает статистика, женщины падают чаще, чем мужчины, испытывая особые трудности во время восстановления. Если не пройти качественную реабилитацию, последствия перелома бедра в несколько раз увеличивают риски преждевременной смерти.

Ученые выяснили, что те пенсионеры, у которых уровень витамина D в крови был в норме, в дальнейшем лучше восстанавливались, чем пожилые люди с переломом, у которых был выраженный дефицит витамина.

Авторы исследования напоминают, что рекомендуемая норма витамина D составляет 600 МЕ в день для людей от 1 до 70 лет и 800 МЕ для людей старше 70 лет. Если у вас есть выраженный дефицит, то терапевт может вам временно назначить увеличенную дозу для восстановления баланса.

