Риск смертности от инсульта снизился

Международная команда исследователей опубликовала статью, в которой говорится, что смертность от инсульта уменьшается. В своем исследовании специалисты проанализировали медицинские карты пациентов, перенесших инсульт в промежутке между 2000 и 2015 годами.

Данные показали, что риск смерти от инсульта снизился на 24% за 15-летний период. Риск инвалидности после инсульта снизился с 34,7% в 2000 году до 26,7% в 2015 году.

Ежегодно в Британии у 52 000 человек случается инсульт. Инсульт — это опасное состояние, которое возникает, когда прекращается кровоснабжение части головного мозга. Инсульт входит в тройку лидирующих заболеваний, от которых происходит преждевременная смерть.

Так, например, почти 38 000 человек умирали в результате инсульта в Великобритании в 2016 году. Авторы нового исследования решили выяснить, как с начала 2000-х изменилась ситуация с этим заболеванием.

Оказалось, что в период с 2000 по 2015 год частота инсультов в Британии снизилась на 43%, а риск смерти от инсульта снизился на 24%. В документе показано, что риск смерти и инвалидности снизился для всех полов, а также для чернокожих и белых пациентов.

Это действительно позитивная новость, что риск смерти и инвалидности уменьшается. Наряду с нашей предыдущей работой, показывающей снижение частоты инсультов, она показывает, что, хотя еще многое предстоит сделать, тенденции движутся в правильном направлении, — считают исследователи.

Авторы работы полагают, что это изменение связано с улучшением качества лечения инсульта, таким как более высокие показатели госпитализации, широкое использование КТ и МРТ, а также улучшенное лечение тромболитическими и антикоагулянтными препаратами в острой фазе инсульта.

