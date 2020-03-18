ВЦИОМ узнал, как россияне относятся к воссоединению с Крымом сегодня
- 18 марта 2020, 13:29
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Специалисты из Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опросили крымчан и жителей всей остальной страны, как они сегодня относятся к воссоединению Крыма с Россией, которое, как известно, случилось шесть лет назад.
Абсолютное большинство жителей Республики Крым относятся к решению о воссоединении исключительно положительно. В Севастополе таковых 90%, а на остальной территории полуострова — 93%.
Среди россиян, живущих за пределами РК, вхождение Крыма в состав РФ поддерживают 90%. При этом 49% опрошенных считают Крым «исконно Русской землей».
72% жителей Крыма и 67% севастопольцев утверждают, что вхождение полуострова в состав России сказалось на их жизни скорее положительно, нежели отрицательно. При этом об улучшении своего материального положения заявили только 23% респондентов.
Отрицательно к воссоединению Крыма с Россией относятся лишь 8% крымчан и 12% севастопольцев.
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