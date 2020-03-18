Когда и где сдать анализ на коронавирус

В России люди разделились на два лагеря: одни скупают гречку и гуглят, где сдать анализ на коронавирус онлайн без регистрации, другие, затаившись, наблюдают за происходящим. Если скупать крупы и туалетную бумагу преждевременно, то узнать, где сдать анализ на коронавирус, точно не помешает.

«Ридус» пообщался со специалистами лаборатории «Инвитро», а также Роспотребнадзором и выяснил, как обстоит ситуация с тестами в нашей стране.

Где сдать анализ самостоятельно

На момент написания этого материала в России еще нет мест, где можно было бы сдать анализ на коронавирус самостоятельно. Как поясняют эксперты, тесты есть, но порядок проведения анализов не определен, обучения медицинского персонала еще не было.

На днях руководитель Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в скором времени тест на коронавирус сможет пройти любой желающий.

В лабораториях будет проходить тестирование желающих лиц, которые хотят установить отсутствие или наличие диагноза. Тест будет доступен для тех, у кого нет никаких симптомов, но они хотят быть спокойны, — сообщила Голикова.

«Ридус» выяснил, что одной из таких лабораторий может стать «Инвитро».

„Инвитро“ планирует во второй половине апреля запустить тесты на новый коронавирус в своих лабораториях для всех желающих пациентов. Пока мы рекомендуем всем соблюдать общие правила профилактики заражения, а также режим самоизоляции в случае проявления симптомов ОРВИ. Известно, что тестирование будет проводиться в тех городах, где есть местные лаборатории, — в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Челябинске. Про цену пока сказать ничего не можем, поэтому не знаем, будет ли тест платным, — рассказали «Ридусу» в «Инвитро».

Тестов нет. Что делать?

Коммерческих анализов пока нет, поэтому единственный способ пройти тест на коронавирус — это иметь все симптомы данного вируса.

В пресс-службе «Инвитро» нам сообщили, что на данный момент тест на коронавирус делают только по направлению врача в государственных лабораториях. В первую очередь проверяют тех, кто в последние две недели посещал зоны повышенного риска (страны, где зафиксировано множество случаев коронавирусной инфекции), а также контактировал с зараженными.

Если вы нашли у себя все симптомы коронавируса, то вызывайте скорую. Дальше врачи бригады скорой помощи должны провести диагностику и в случае подозрения на коронавирус отправить вас в больницу для уточнения диагноза.

Как проводится диагностика?

Если вам предстоит сдать анализ на коронавирус, то не переживайте. Это стандартная процедура, которая обычно проводится и при других вирусных заболеваниях.

Сначала врач собирает жалобы, анамнез заболевания, а также узнает, был ли пациент за границей, общался ли с зараженными. После чего берется анализ на выявление РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР. Основным материалом для исследования является мазок из носа или носоглотки, дополнительно могут взять клинический или биохимический анализ крови, — пояснили «Ридусу» в пресс-службе Роспотребнадзора.

Исследование методом ПЦР выполняется в течение четырех часов, однако необходимо учитывать время транспортировки биоматериала в лабораторию.

Как защитить себя от коронавируса?

Самое главное — соблюдение всех мер гигиены: моем руки, чихаем и кашляем в одноразовые салфетки, проветриваем помещение, регулярно проводим влажную уборку помещений, не посещаем без надобности общественные места. Если у вас поднялась высокая температура и есть все симптомы ОРВИ, то вызывайте скорую.

Роспотребназдзор создал понятную блок-схему, которая поможет правильно оценить все риски заражения коронавирусом.