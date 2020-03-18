В России стартовала акция «Сад памяти»
- 18 марта 2020, 11:00
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
В России стартует международная акция «Сад памяти», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В среду, 18 марта, участники мероприятия высадят более 5 тысяч саженцев деревьев в городах Крыма, Северного Кавказа и Краснодарского края. Акция организована общественным движением «Волонтеры Победы».
«18 марта „Сад памяти“ пройдет в Севастополе, Керчи, Феодосии, Новороссийске, Анапе, Грозном. Мы планируем, что за все время проведения акции в ней примут участие более 2,5 млн человек. В ее проведении помогут более 25 тысяч „Волонтеров Победы“», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы организации.
«Сад памяти» станет одним из ключевых мероприятий Года Памяти и Славы. Всего с 18 марта по 22 июня в регионах России будет высажено 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне. Точки высадки можно найти на карте на сайте акции: садпамяти2020.рф.
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