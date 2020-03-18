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Коронавирус вызвал гендерные и возрастные ограничения в магазинах Латвии

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© Wikimedia Commons

© Wikimedia Commons

Одна из крупнейших торговых сетей Латвии — RIMI — выделила специальное время на покупку товаров в своих магазинах для пожилых людей, инвалидов и беременных женщин. Столь радикальные меры вызвало распространение коронавируса.

С 16 марта и ежедневно люди с ограниченными возможностями, будущие матери и граждане почтенного возраста станут самыми желанными гостями торговых точек сети с 8 до 10 утра. Всех остальных просят приходить позднее.

«Есть люди, которые сейчас больше других подвержены риску заболевания. В нашей стране проживает много пожилых людей, включая тех, у кого нет родственников или близких, которые могут доставить необходимые повседневные продукты. Так как самые незащищенные в данной ситуации — это пожилые люди, будущие мамы и люди с ограниченными возможностями здоровья, просим остальных членов общества проявить уважение к принятому Rimi Latvia решению и выбирать другое время для посещения магазинов», — цитирует издание Baltijas Balss слова руководителя отдела маркетинга и общественных отношений Rimi Latvia Кристине Циемите.

Тем временем в Великобритании довольно пессимистично оценили нынешний уровень заражения населения коронавирусом и предстоящие потери.

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