В Британии 20 тысяч смертей от COVID-2019 сочтут «хорошим результатом»

Уже сейчас до 55 тысяч британцев могут быть заражены коронавирусом нового типа, считает советник премьер-министра Великобритании по науке Патрик Уолланс. По его словам, 20 тысяч погибших в результате эпидемии в стране можно будет считать «хорошим результатом». Об этом ученый заявил во время слушаний в комитете Палаты общин по здравоохранению.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предположил, что к концу недели может быть заражено до 10 тысяч человек, хотя на данный момент число инфицированных только приближается к двум тысячам. Британская национальная служба здравоохранения (NHS England) заявила, что с 15 апреля приостанавливает как минимум на три месяца все несрочные операции. Это позволит предоставить больше больничных коек для зараженных коронавирусом. Исполнительный директор NHS England Саймон Стивенс пообещал освободить около 15 тысяч мест, выписав из больниц пациентов без тяжелых диагнозов.

Бывший министр здравоохранения и председатель комитета Палаты общин Джереми Хант, поинтересовался, можно ли говорить о том, что на одну смерть от коронавируса приходится примерно тысяча инфицированных людей? На сегодняшний день в Великобритании от COVID-2019 было зафиксировано 55 летальных исходов. Патрик Уолланс фактически дал утвердительный ответ, но отметил, что пока ученые не располагают достаточным объемом данных для более точного моделирования ситуации.

Ученый также отметил, что принятые властями карантинные меры могут дать результат через две-три недели. Следствием будет сокращение числа новых случаев заражения. Если это удастся сделать, то количество потенциальных смертей сократится с «сотен тысяч» до 20 тысяч и менее.

«Для сравнения: каждый год при сезонном гриппе число избыточных смертей составляет около восьми тысяч. Если мы сможем сократить число летальных исходов от коронавируса до 20 тысяч и ниже, это будет хороший результат», — цитирует Independent слова Уолланса.

При этом, по словам консультанта, ситуация все еще остается «ужасной», нагрузка на службу здравоохранения остается огромной и количество смертей будет высоким. NHS England просто не в состоянии провести необходимые тесты для эффективного мониторинга вспышки коронавируса.

«В настоящий момент Великобритания провела что-то около 44 тысяч тестов, и, по-моему, входит в тройку или четверку стран с точки зрения тестирования», — отметил он.

При этом, по словам Уолланса, NHS England имеет определенную «пропускную способность» — около четырех тысяч тестов в день. Этого явно будет недостаточно в ближайшем будущем.

Сейчас приоритет отдается тестированию пациентов в отделениях интенсивной терапии респираторных заболеваний и пневмонии, а также выявлению «скоплений» зараженных. Однако предпринимаются «большие усилия» для расширения тестирования и распространения его на большее количество групп.

Важнейшим элементом станет поиск антител в организмах людей, которые сумели побороть инфекцию. Это позволит понять, сколько человек переболело COVID-2019 без симптомов.

При этом Уолланс считает, что властям не надо закрывать на карантин школы. Он уверен, что это шаг «не без сложных последствий». Тем более что Сингапур и Тайвань уже замедлили распространение вируса, не закрывая своих учебных заведений. В то же время ученый подчеркнул, что даже здоровые люди старше 70 лет должны оставаться дома.

Ранее огонька в костер паники на Острове подлил премьер Великобритании Борис Джонсон, заявивший, что «все больше семей, гораздо больше семей, потеряют своих близких раньше времени».