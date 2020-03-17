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Летевший в Шиес вертолет Ми-8 обстреляли картечью

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© vk.com

© vk.com

Вертолет Ми-8 с грузом горючего обстреляли во время полета в район железнодорожной станции Шиес в Архангельской области. Экипаж сумел посадить машину без последствий. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Кто стрелял, пока установить не удалось. Но установлено, что по вертолету выпустили не менее шести зарядов картечи. На борту находились четыре члена экипажа и горюче-смазочные материалы. Машина следовала в Шиес из Емвы.

Следователи уже выехали на место событий. По предварительной информации, в результате обстрела никто не пострадал.

«Сыктывкарским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России по факту обстрела вертолета в Республике Коми возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктов „а“, „и“ части 2 статьи 105 УК РФ (Покушение на убийство из хулиганских побуждений) и статьи 267.1 (Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств)», — сказано в сообщении СК РФ.

В начале января арбитражный суд Архангельской области постановил снести постройки незавершенного полигона твердых коммунальных отходов «ЭкоТехноПарк „Шиес“» у одноименной станции в Урдомском городском поселении Ленского района. Название этого места в России устойчиво ассоциируется с протестом против вывоза московского мусора в регионы.

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