Эдуард Лимонов скончался в больнице

Эдуард Лимонов умер вечером 17 марта в больнице. До последнего дня он находился в сознании и ясной памяти. Об этом рассказал в беседе с «Комсомольской правдой» ученик писателя — депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

«Мы до последнего с ним созванивались», — цитирует издание слова Шаргунова.

Депутат признался, что Лимонов являлся для него родным человеком. «Он был в трезвом уме и ясной памяти. Честно говоря, больше не хочу ничего говорить», — добавил Шаргунов.

По его словам, причины смерти Лимонова пока не называются. Шаргунов одним из первых сообщил о кончине выдающегося отечественного писателя и общественного деятеля.