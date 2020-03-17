Ущерб от отмены массовых мероприятий в РФ оценили в 50 млрд рублей

Отмена массовых мероприятий в Москве и Петербурге в связи с коронавирусом может нанести ущерб экономике в 50 млрд рублей, а также вызвать банкротство компаний.

Об этом участники событийного рынка заявили в своем обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает ФАН.

Как известно, на вынужденные каникулы закрываются кинотеатры, музеи, театры, выставки, а также переносятся или отменяются конференции, форумы, спортивные и другие мероприятии.

В письме, подписанном руководителями Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты РФ, Российского союза выставок и ярмарок, Национальной ассоциации организаторов мероприятий, Союза выставочных застройщиков и Деловой России, обращается внимание на то, что именно событийная отрасль пострадает больше всего, поскольку именно на нее одновременно влияют сразу все ограничения, связанные с туризмом, перевозками и запретом на проведение массовых мероприятий.

«Наложенные ограничения могут привести к отмене или переносу более 300 выставок и конгрессов с общим количеством участников и посетителей не менее 3 миллионов человек», — приводит издание текст письма.

В нем также отмечается, что сокращения рабочих мест коснутся не только непосредственно занятых в событийной отрасли, но и в смежных отраслях.

В этой связи представители событийной отрасли предложили компенсировать расходы организаторам отмененных мероприятий, продлить надзорные каникулы, ввести механизмы льготного кредитования, а также предоставить отсрочку по уплате налога на прибыль.

Ранее сообщалось, что Третьяковская галерея закрывается более чем на три недели для профилактики коронавируса COVID-19. Всего в Москве после запрета проведения массовых мероприятий с участием более 50 человек закрылись десять музейных площадок, включая Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Музей космонавтики и выставочный зал в Манеже. Кроме того, в Петербурге работу прекратили Эрмитаж, Исаакиевский собор и музей-памятник «Спас-на-Крови».