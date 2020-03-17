Эксперты ЭИСИ подготовили свежий топ-5 лучших региональных практик

Специалисты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) опубликовали результаты традиционного мониторинга управленческих практик, которые реализуются в регионах России. Исследование проводилось с 9 по 15 марта текущего года.

На этот раз в топ-5 самых удачных управленческих практик вошли следующие проекты:

увеличение выплат «земским» докторам и фельдшерам (Чувашская Республика);

интерактивный консультант по мерам соцподдержки (Приморский край);

расширение участников проекта по предоставлению земельных участков (Курганская область);

перерасчет платы за отопление (Белгородская область);

удаленное оформление заявлений на выплаты при рождении ребёнка (Москва).

Идея об увеличении выплат врачам и фельдшерам, которые устраиваются работать в отдаленные районы Чувашской Республики по программе «Земский доктор», принадлежит губернатору региона Олегу Николаеву. Раньше «земские» врачи получали единовременные выплаты в размере одного миллиона рублей, а фельдшеры — 500 тысяч. Теперь размер выплат составит 1,5 миллиона рублей для врачей и 750 тысяч рублей для фельдшеров.

Речь идет о достаточно серьезных суммах, облегчающих приобретение жилья, поэтому практика может стать реальным стимулом по привлечению медицинских работников в сельскую местность. Пора, конечно, добиваться ситуации, когда «быть сельским доктором» не равно «жить в бедности». Это нужно и для качества жизни людей, и для их мотивации работать. Хорошая инициатива, — прокомментировала политолог Анна Федорова.

А в Приморском крае при поддержке местного губернатора Олега Кожемяки запустили уникальный интернет-сервис, который помогает узнать, какие меры социальной поддержки положены семьям с детьми в той или иной жизненной ситуации.

Для того, чтобы узнать о мерах поддержки, пользователю нужно ответить на ряд представленных на сайте вопросов, выбрав из предложенных вариантов ответов именно те, которые в настоящий момент описывают его жизненную ситуацию. После этого система автоматически выдаст список мер поддержки и социальных услуг, а также порядок их оформления.

С 15 марта расширено число получателей земельных участков под строительство дома по программе «Курганская область зовет». Теперь землю могут получить не только жители региона, которые остро в этом нуждаются, участники госпрограммы по содействию переселенцам из-за рубежа и члены действующих на территории области казачьих обществ, но и сельские жители вне зависимости от их материального благосостояния. Эта программа также актуальна для многодетных семей и россиян, которые хотят переехать в Курганскую область на ПМЖ.

Экономика Курганской области — одна из самых слабых в России. Укрепить ее могут ни деньги или некие инвесторы, а только сами люди. Поэтому решение губернатора Вадима Шумкова делать из региона привлекательную территорию для жизни — для начала через повышение 14 доступности земли для строительства жилья — хороший ответ на вызов, — заявил руководитель Центра коммуникативных стратегий Илья Зенов.

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко предложил пересчитать плату за отопление жителям многоэтажек, которые платят не по счетчикам, а по нормативу. По словам Савченко, из-за аномально тёплой прошедшей зимы расходы на отопление снизились почти на четверть.

«Данная инициатива будет иметь не только прямой экономический эффект, но также позволит повысить доверие граждан к системе ЖКХ, которое в последние годы находится на низком уровне», — считает политолог Михаил Карягин.

Москвичам, желающим подать заявление на предоставление федеральных выплат за первого и второго ребенка, теперь можно не выходить из дома. Сотрудники столичного департамента труда и социальной защиты населения сами будут звонить людям, чтобы рассказать им о том, какие выплаты полагаются и какой пакет документов необходимо приготовить. В назначенный день чиновники нанесут визит и помогут оформить необходимое заявление.

«Онлайновый характер взаимодействия с властями по широкому кругу вопросов — фирменная „фишечка“ Москвы, за которой стараются угнаться регионы. Для молодой семьи действительно важно не терять времени на походы в инстанции, ведь зачастую мамочкам приходилось дожидаться очереди „к окошечку“ с ребенком на руках, а в мегаполисе это опасно для здоровья. Важно и намерение помочь с оформлением, ведь для молодых родителей это в новинку. А в предлагаемом варианте — все ради семьи», — уверена политконсультант Алена Август.