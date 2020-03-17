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В мире нашлись люди, не знающие о коронавирусе

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© facebook.com

© facebook.com

Люди, которые ничего не знают о COVID-19, были обнаружены в Германии.

Ими оказались участники немецкого реалити-шоу «Большой брат», сообщает The Guardian.

Выяснилось, что в соответствии с правилами проекта они живут в закрытом доме под наблюдением камер, не имея при этом возможности пользоваться мобильными телефонами и интернетом.

Как пишет издание, съемки начались 6 февраля в Кельне и продолжаются до сих пор.

Создатели «Большого брата» объяснили, что «информационная блокада» для участников будет снята лишь в случае болезни родственников героев. При этом организаторы шоу все-таки обеспечили необходимые «меры гигиены» во избежание возможного заражения участников.

Впервые они узнают о коронавирусе и семи тысячах зараженных в Германии вечером 17 марта в эфире специального выпуска шоу.

Напомним, сегодня ВОЗ объявила о том, что за сутки выявлено 13 903 новых случая заражения коронавирусом по всему миру. По данным ведомства, умерли 862 человека.

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