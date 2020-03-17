Более тысячи клиентов «Победы» не могут вылететь из Черногории

Авиакомпания «Победа» не может получить разрешение на вывоз пассажиров из черногорского Тивата, сообщил ТАСС источник в лоукостере.

Больше тысячи клиентов «Победы», застрявшие на территории закрытой на карантин Черногории, собрались в аэропорту в ожидании вылета, который сегодня уже не состоится.

Несмотря на все необходимые запросы на разрешение вывозных рейсов, вопрос до сих пор не решен, сказал собеседник агентства.

Вечером 15 марта стало известно о введении в Черногории запрета на въезд в страну всем иностранцам, кроме имеющих вид на жительство.

Руководитель Росавиации Александр Нерадько сообщил, что 17 марта Черногория объявила о прекращении всех видов пассажирского сообщения в стране, включая воздушное и железнодорожное.

Накануне жертвой этих мер стала российская семья из пяти человек, включая двух маленьких детей. Они застряли между границами Сербии и Черногории и вынуждены были ночевать в машине.

Как отмечает ТАСС, Черногория остается единственной страной ЕС, где не зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19.

Ранее «Ридус» писал о том, что уже несколько дней не могут покинуть таможенный пункт на границе Италии и Словении дальнобойщики из разных стран, в том числе российские. Это произошло из-за того, что власти Словении перекрыли границу. Проезд через Австрию тоже ограничили.

Напомним, сегодня ВОЗ объявила о том, что за сутки выявлено 13 903 новых случая заражения коронавирусом по всему миру. По данным ведомства, умерли 862 человека.