Путину показали, как ведется борьба с распространением коронавируса

Президент России Владимир Путин посетил созданный на базе АНО «Диалог» информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, где ему показали, как ведется борьба с распространением инфекции по всей стране.

Организация «Диалог» была создана по поручению Путина для повышения эффективности обратной связи с гражданами. В создании АНО принимали участие мэрия Москвы и администрация президента РФ.

Главу государства сопровождали премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и мэр Москвы Сергей Собянин.

Мишустин продемонстрировал Путину работу сайта, на котором коммуницируется вся последняя информация о распространении коронавируса в мире и в России.

«Создана специальная карта, где все можно смотреть, включая Россию. У нас пока ситуация, скажем, намного благополучнее, чем у многих стран, мы ни в какой не в десятке», — подчеркнул Мишустин.



Столичный градоначальник проинформировал Путина, что сегодня в Москве идентифицированы 95% людей, вернувшихся из очагов заражения коронавирусной инфекцией.

«Мы видим статистику прибытия граждан из очагов инфекции, 95% идентифицировано этих людей, определено, где они находятся. Соответственно, с ними дальше уже идет следующая работа», — заверил Собянин.

Ранее стало известно, что Третьяковская галерея в Москве закроется более чем на три недели для профилактики коронавируса COVID-19. Согласно последним данным галерея прервет работу с 18 марта до 10 апреля. Однако в случае дальнейшего распространения вируса перерыв в работе музея может затянуться.