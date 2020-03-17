Стартовал крупнейший в России конкурс для айтишников

Стартовал второй сезон крупнейшего в России конкурса для IT-специалистов «Цифровой прорыв-2020». Общий призовой фонд составляет 40 миллионов рублей, заявил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Мы планируем организовать 36-часовые региональные хакатоны во всех федеральных округах. Над каждым кейсом будет работать не одна-две команды, а минимум 10», — сказал Комиссаров.

В прошлом году участниками конкурса стали свыше 66 тысяч человек, а в финал «Цифрового прорыва вышли более трех тысяч участников.

Зарегистрироваться для участия в конкурсе можно на сайте цифровойпрорыв. рф. В рамках первого этапа конкурсантов ждет онлайн-тестирование. В июле-августе пройдет региональный этап, а в октябре состоится финал.

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Финал пройдет в формате 48-часового хакатона, который соберет 1500 конкурсантов», — отметил Алексей Комиссаров.

Участников конкурса «Цифровой прорыв» ждут не только денежные призы, но и возможность протий стажировку в ведущих российских компаниях. Кроме того, участие в «Цифровом прорыве» — неплохой шанс зарекомендовать себя и получить дополнительные очки при трудоустройстве.

«Цифровой прорыв» является частью президентской платформы «Россия — страна возможностей», которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года с целью создания в стране эффективных социальных лифтов. Платформа появилась благодаря инициативе президента России Владимира Путина.