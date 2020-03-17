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Как отличить ОРВИ от коронавируса

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

Вспышка коронавируса добралась и до России, поэтому люди интересуются, как отличить COVID-19 от обычного ОРВИ. Действительно, обе болезни являются респираторными заболеваниями, но распространяются они по-разному.

Так как и ОРВИ, и коронавирус респираторные заболевания, то спектр их проявления довольно-таки широкий — от бессимптомного или легкого до тяжелого заболевания и смерти. Заразиться можно при тесном контакте, воздушно-капельным путем и через поверхности, до которых дотрагивался заболевший.

Поэтому для обоих заболеваний меры профилактики одинаковые: гигиена рук, проветривание помещений, обильное питье, а также избегание общественных мест.

Важным различием между этими двумя вирусами является скорость передачи. ОРВИ имеет более короткий средний инкубационный период, чем вирус COVID-19. Это означает, что ОРВИ может распространяться быстрее, чем COVID-19.

Также главным отличием коронавируса от ОРВИ является то, что первый затрагивает очень маленький процент детей. Если дети и подростки заболевают новым типом пневмонии, то, как правило, переносят его легко.

Согласно последним данным по коронавирусу, 80% случаев заражения являются легкими или бессимптомными, 15% — тяжелыми, требующими оксигенации, и 5% критическими, требующими вентиляции.

Коронавирус и ОРВИ могут иметь сходные симптомы, но генетически они абсолютно разные. Вирусы ОРВИ размножаются очень быстро — симптомы проявляются через два-три дня после заражения, а коронавирусу требуется для этого до 14 дней. Основные симптомы коронавируса: чувство усталости, затрудненное дыхание, высокая температура, кашель или боль в горле. Симптомы во многом сходны со многими респираторными заболеваниями, часто имитируют обычную простуду, могут походить на грипп, но выяснить это можно только после специальных тестов, — рассказали «Ридусу» в пресс-службе Роспотребнадзора.

В настоящее время в России активно разрабатываются тесты на определение коронавируса. Есть анализы, основанные на молекулярно-генетическом методе исследования, так называемой полимеразной цепной реакции (ПЦР). Это тестирование наиболее точно может определить вирус и выдать результат через 2—4 часа.

Для этого метода исследования можно использовать как образцы крови, так и образец из носоглотки.

Самое главное, что можно сейчас сделать для безопасности себя и своей семьи, — соблюдать меры предосторожности. Специалисты Роспотребназдора создали памятку, которая поможет без паники справиться с пандемией.

© Роспотребнадзор

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