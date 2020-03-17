Найдено еще одно важное преимущество грудного молока

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого выяснила еще одну неоспоримую пользу грудного молока для новорожденных детей. Оказалось, один компонент материнского молока может защитить недоношенных детей от развития сепсиса.

Сепсис новорожденных — это тяжелое инфекционное заболевание, возникающее у детей первого месяца жизни. Согласно статистике, около 10% младенцев, рожденных недоношенными, испытывают поздний сепсис и от 30% до 50% малышей умирают.

Необычное свойство грудного молока удалось выяснить во время эксперимента с мышами. Ученые нашли у новорожденных грызунов молекулу, которая также содержится в грудном молоке. Попадая от матери к ребенку, она запускает защитные процессы в кишечнике, удерживая опасные бактерии от попадания в кровоток.

Авторы работы считают, что похожие процессы происходят и с организмом детей. Чтобы это проверить, ученые проанализировали медицинские карты младенцев, у которых был обнаружен поздний сепсис. Как правило, это заболевание диагностируется через 72 часа и до 60 дней после рождения ребенка. Сепсис составляет 26% от всех смертей у детей, родившихся преждевременно.



Исследования на эту тему проводились и ранее, но, как правило, ученые в первую очередь рассматривали проблему обеспечения чистоты кожи у младенцев, чтобы микробы не смогли проникнуть в ослабленный организм через нее.

Согласно некоторым исследованиям, сепсис наступал из-за кожного заражения, однако новая работа показывает, что некоторые случаи могут возникать из-за внутреннего воспаления.



Виновниками, позволяющими бактериям проникать в кровь, являются клетки кишечника, называемые бокаловидными клетками. Эти клетки выделяют слизь, чтобы помочь предотвратить попадание вредных бактерий в кишечник, но они также сопровождают бактерии из кишечника, через незрелую кишечную ткань ребенка.

Этот сценарий обеспечивает вход для бактерий, вызывающих сепсис.

В ходе исследования выяснилось, что материнское молоко с самых ранних дней грудного вскармливания, по-видимому, является очень эффективным способом борьбы с сепсисом.

В отличие от антибиотиков, которые имеют тенденцию убивать бактерии без разбора, грудное молоко, содержащее более высокое количество эпидермального фактора роста, не будет убивать вредные или полезные бактерии в кишечнике, а сможет удерживать такие бактерии вне кровотока, защищая ребенка от сепсиса.