Тормунд из «Игры престолов» заразился коронавирусом

Актер Кристофер Хивью, известный зрителям по роли Тормунда в сериале «Игра престолов», заразился коронавирусом. Сейчас он находится в своем доме в Норвегии вместе с семьей. Добровольная изоляция от общества продлится столько, сколько нужно, подчеркнул артист в своем сообщении в Instagram.

«Привет из Норвегии! Сожалею, но сегодня у меня положительный результат на COVID19, вирус Corona. Моя семья и я самоизолируемся дома столько, сколько нужно. Наше здоровье — в норме. У меня лишь легкие симптомы простуды», — написал Хивью.

По его словам, надо помнить, что есть люди, для которых коронавирус может представлять повышенную опасность.

«Поэтому я призываю всех вас быть чрезвычайно осторожными. Мойте руки, держитесь на расстоянии 1,5 метра от других, отправляйтесь на карантин. Просто сделайте все возможное, чтобы остановить распространение вируса. Вместе мы можем бороться с этим вирусом и предотвратить кризис в наших больницах», — призвал актер.

Он попросил всех заботиться друг о друге, следить за информацией сайтов региональных медицинских организаций и следовать правилам безопасности не только ради себя, но и всего человечества. Особенно следует помнить о тех, кто подвергается повышенному риску: пожилых и ослабленных другими недугами людях.

Ранее коронавирусом заразилась голливудская актриса Ольга Куриленко.

