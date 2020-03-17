Школьникам могут устроить каникулы из-за COVID-2019 не только в Москве

На вынужденные каникулы из-за угрозы распространения коронавируса с 21 марта могут отправиться не только столичные школьники, но и учащиеся других крупных городов России, население которых превышает 500 тысяч человек.

Кабинет министров сейчас планирует вынужденную недельную паузу для школ, в течение которой региональные и федеральные власти оценят дальнейшее развитие ситуации, пишет ФАН со ссылкой на источник в российском правительстве.

«Пока планируется ввести такую меру на неделю, все будет зависеть от развития ситуации с пандемией», — цитирует агентство слова собеседника.

В случае сохранения угрозы, каникулы могут продлить еще на семь и более дней, добавил он. Комплекс всех необходимых решений на местах предстоит предусмотреть региональным властям.

В Москве каникулы для школьников продлятся с 21 марта до 12 апреля, как минимум. Также будут закрыты спортивные школы и учреждения дополнительного образования. Решением мэра столицы разрешается организация дежурных групп для учеников младших классов. При этом численность учащихся в них не должна превышать 12 человек. Инициатива должна исходить от родителей.

Также в столице ограничили все массовые мероприятия. Число их участников не должно превышать 50 человек.